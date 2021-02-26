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Спорт

Лига Европы УЕФА. Стали известны все участники 1/8 финала

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы. Об этом пишет сайт championat.com.

После двух матчей 1/16 финала турнира в следующий раунд прошли «Динамо» Киев, «Милан», «Тоттенхэм Хотспур», «Славия» Прага, «Динамо» Загреб, «Рома», «Янг Бойз», «Олимпиакос», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рейнджерс», «Аякс», «Вильярреал», «Мольде», «Гранада» и «Шахтер» Донецк.

Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счетом 3:2.

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные — 18 марта.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/184827/
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