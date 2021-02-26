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Спорт

«Битва богатырят» по русской спортивной игре киле прошла в Чуйской области

В селе Жаны-Жер Чуйской области состоялся турнир «Битва богатырят» по русской спортивной игре киле. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

Россотрудничества
Фото Россотрудничества. Турнир по русской спортивной игре киле прошел в Чуйской области
По его информации, в турнире приняли участие 6 команд учеников сельской средней школы.

«Команды сыграли между собой по три матча. По итогам соревнований команда-победитель получила кубок, призерам достались медали, почетные грамоты и книги, также были вручены индивидуальные награды лучшему килисту и лучшему защитнику города. Турнир организован ОО «Народный Собор» при поддержке представительства Россотрудничества в КР и инициативной группой «Национальная Федерация Килы Кыргызстана», — сообщили в Россотрудничестве.

Кила — разновидность командного вида спорта, русская игра в мяч. Она содержит элементы приемов силовых единоборств, в отличие от традиционного футбола, в килу играют и руками и ногами.
Ссылка: https://24.kg/sport/184743/
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