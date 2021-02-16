В Канаде хоккейный матч длился больше 10 дней и стал новым рекордом

Фото twitter.com. Один из участников рекордного матча

В Канаде установили абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча. Об этом сообщил телеканал CBS.

Рекорд установили спортсмены из канадской провинции Альберта. Игра длилась больше 10 дней и закончилась рано утром 15 февраля.

Матч проходил на открытой ледовой площадке недалеко от Эдмонтона. За победу боролись команды Team Hope («Надежда») и Team Cure («Излечение»). 40 спортсменов, сменяя друг друга, играли в хоккей 252 часа. Победу одержала команда «Надежда» со счетом 2649:2528.

По словам одного из организаторов игры Кейт Галлахер, прошедшее спортивное событие уже включили в Книгу рекордов Гиннесса.

За 10 дней участники матча собрали более 1,84 миллиона канадских долларов ($1,45 миллиона).

Деньги пойдут на исследования в области борьбы с раковыми заболеваниями в Университете Альберты.

Кейт Галлахер рассказала, что спортсменам не помешали даже ледяные дожди и мороз, температура воздуха при порывах ветра опускалась до —55 градусов. Организатор добавила, что хоккеисты не получили обморожений или каких-либо серьезных травм, отделавшись лишь синяками и большими мозолями на руках и ногах.

Предыдущий рекорд также установили эти две команды. В 2018 году они играли без перерыва 251 час 7 минут и 58 секунд.