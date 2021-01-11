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Спорт

Завершился турнир по футзалу «Наристе-2021»

В городе Бишкеке завершился турнир по футзалу «Наристе-2021». Об этом сообщает сайт Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По его данным, в нем приняли участие 57 команд. Турнир проводился в четырех группах: среди команд государственных органов и любителей-ветеранов старше 35, 45 и 50 лет.

Среди команд государственных органов первое место у Министерства внутренних дел, второе — Государственной службы исполнения наказаний, третье — Государственной налоговой службы.

Среди любителей-ветеранов старше 35 лет золото у команды «Фарватер», серебро — «Налоговик», бронза — «Регион 09».

Среди любителей-ветеранов старше 45 лет три первых места у клубов «Алга Дордой», «Акжол», «Чуй». Среди любителей-ветеранов старше 50 лет — «Ала-Тоо Нарын КАН», «Фарватер», «Восток Премиум».

Помимо команд, наградили лучших вратарей, игроков, бомбардиров, менеджеров и судей в каждой категории.
Ссылка: https://24.kg/sport/179506/
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