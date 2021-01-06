Американский актер Микки Рурк посвятил пост благодарности Валентине Шевченко

Американский актер, сценарист и боксер Микки Рурк посвятил Валентине Шевченко пост благодарности на русском языке. Он опубликовал фотографию кыргызстанской спортсменки на своей странице в Instagram и выразил благодарность.

«Спасибо за все годы, когда я получал удовольствие, наблюдая, как ты делаешь свое дело. Твоя техника и боевое IQ — это невероятно. Оставаться на высоте в течение нескольких лет — это легендарно. Также мне очень нравится твой танец после твоих побед. Продолжай «надирать задницу», шлю тебе благословения. С огромным уважением Микки», — написал он.

В свою очередь спортсменка Валентина Шевченко поблагодарила актера в комментариях.