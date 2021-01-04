Открылась регистрация на ежегодный полумарафон «Жаз Деми» в Бишкеке

Регистрация на ежегодный полумарафон «Жаз Деми», который запланирован на 4 апреля в Бишкеке, открыта. Об этом сообщается на сайте организаторов.

По их данным, старт назначен у мемориального комплекса «Аска-Таш» (въездная стела на улице Фучика). Запланированы дистанции 5, 10 и 21 километр и отдельный забег для детей. Маршрут будет пролегать по трассе Бишкек — аэропорт «Манас». Финишируют участники забега также у мемориального комплекса «Аска-Таш».

Как сообщают организаторы, дата проведения предварительная, так как она будет зависеть от эпидемиологической и политической ситуации в стране.

Регистрация для самых маленьких бегунов (3+) откроется 1 марта.