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Спорт

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по дзюдо

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Чемпионат КР по дзюдо

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по дзюдо. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его данным, в соревнованиях приняли участие 250 спортсменов со всех областей республики, а также из Бишкека и Оша.

Среди мужчин победителями стали Айбек уулу Кубанычбек (Ош), Саламат уулу Байбол (Республиканский спортивный колледж имени Сыдыкова), Анарбек Арапбаев (Ош), Арсений Кладнов (Республиканский спортивный колледж имени Сыдыкова), Эрлан Шеров (СДЮШОР Октябрьского района), Алманбет Мамазаиров (Ош), Юрий Краковецкий (СДЮШОР единоборств).

Среди женщин первые места у Жанар Жолдошевой (Каракол), Сауле Алмазовой (Каракол), Адины Кочконбаевой (Каракол), Ажар Исаевой (Каракол), Айжан Кадырбековой (школа «Тайманбас»), Шахиды Нармухамедовой (Каракол), Рахматилла кызы Нуржан (КГАФК).
Ссылка: https://24.kg/sport/177448/
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