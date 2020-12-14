08:08
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-20 декабря. Чемпионат Кыргызстана по волейболу. Бишкек

Игры третьего тура должны были пройти 20-24 апреля, но отменены из-за коронавируса. Очередной тур пройдет без зрителей.

19 декабря. Турнир ACA Young Eagles 15. Толстой-Юрт (Чеченская Республика)

На турнире пройдет рекордное количество поединков с участием самых ярких и перспективных бойцов, среди которых восемь кыргызстанцев.

Бои можно посмотеть на YouTube-канале ACA MMA.

19 декабря. Чемпионат Кыргызской Республики по Олимпийской стрельбе из лука, Бишкек

Турнир пройдет в помещении.

Школа «Билимкана», 10.00-18.00.

19-20 декабря. Чемпионат страны по баскетболу

В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — 7. Расписание игр можно посмотреть на сайте Федерации баскетбола КР.

Спортивный комплекс УВК ШГ № 29, 9.00-19.00.
Ссылка: https://24.kg/sport/176420/
просмотров: 47
Версия для печати
Материалы по теме
Скорость, тактика, точность. Первый турнир по спортивному страйкболу в Бишкеке
Майка баскетболиста Майкла Джордана продана за рекордную цену
Мэрия Бишкека приглашает незрячих на бесплатные тренировки по парадзюдо
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Айсулуу Тыныбекова победила в виртуальном турнире United World Wrestling
Айсулуу Тыныбековой нужна поддержка: проголосуйте за спортсменку
В Кыргызстане открылся горнолыжный сезон
Валентина Шевченко поднялась в мировом рейтинге UFC еще на одну ступень
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Хабиб Нурмагомедов с тренером приедет в Кыргызстан
Популярные новости
Богини водной стихии: близняшки из&nbsp;Бразилии, покоряющие всех Богини водной стихии: близняшки из Бразилии, покоряющие всех
Скорость, тактика, точность. Первый турнир по&nbsp;спортивному страйкболу в&nbsp;Бишкеке Скорость, тактика, точность. Первый турнир по спортивному страйкболу в Бишкеке
Назира Айдарова возглавила Федерацию художественной гимнастики Кыргызстана Назира Айдарова возглавила Федерацию художественной гимнастики Кыргызстана
Кыргызстанец Рафаэль Физиев на&nbsp;турнире UFC 256 отправил в&nbsp;нокаут Ренато Мойкано Кыргызстанец Рафаэль Физиев на турнире UFC 256 отправил в нокаут Ренато Мойкано
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
08:01
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: морозно и без осадков
20:01
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова лидирует в рейтинге самых грязных
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
18:30
14 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Из-за машин на остановке людям приходится выходить на дорогу