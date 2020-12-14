Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-20 декабря. Чемпионат Кыргызстана по волейболу. Бишкек

Игры третьего тура должны были пройти 20-24 апреля, но отменены из-за коронавируса. Очередной тур пройдет без зрителей.

19 декабря. Турнир ACA Young Eagles 15. Толстой-Юрт (Чеченская Республика)

На турнире пройдет рекордное количество поединков с участием самых ярких и перспективных бойцов, среди которых восемь кыргызстанцев.

Бои можно посмотеть на YouTube-канале ACA MMA.

19 декабря. Чемпионат Кыргызской Республики по Олимпийской стрельбе из лука, Бишкек

Турнир пройдет в помещении.

Школа «Билимкана», 10.00-18.00.

19-20 декабря. Чемпионат страны по баскетболу

В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — 7. Расписание игр можно посмотреть на сайте Федерации баскетбола КР.

Спортивный комплекс УВК ШГ № 29, 9.00-19.00.