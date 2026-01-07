17:45
Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский

Главным тренером кантской футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский.

Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский

«Опытный специалист с глубоким пониманием кыргызстанского футбола возвращается к нам, чтобы вновь возглавить главную команду», — говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

Напомним, в 2017 году команда «Абдыш-Ата», которую тогда тоже тренировал Валерий Березовский, заняла второе место в чемпионате Кыргызстана. Спустя год кантовчане стали под его руководством бронзовыми призерами.

Он также тренировал сборную Кыргызстана (U-23), клубы «Алга», «Мурас Юнайтед», «Нефтчи» (Кочкор-Ата).
