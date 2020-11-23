В Кыргызстане стартовал чемпионат республики по баскетболу сезона 2020-2021 года. Об этом сообщил сайт федерации этого вида спорта.

По его данным, на арене спортивного зала школы-гимназии № 29 встретились команды Первой и Высшей лиг, в которых 15 и 7 команд соответственно.

«Несмотря на длительное отсутствие игр из-за пандемии, все игроки сохранили хорошую форму и показали красивый баскетбол», — отметили в федерации.

Результаты первого тура Первой лиги:

«Национальный» — СДЮШОР СИ — 50:69;

«Кант» — «Эдельвейс» — 76:70;

«Кемин» — «Гиннес Junior» — 84:40;

«Токмок» — «Метеор» — 61:76;

«СК Манас К.-Б.» — «Мой телефон» — 104:44;

«КТУ Манас» — КГЮА — 41:50.

Результаты первого тура Высшей лиги:

«Гиннес» — «Шум» — 64:55;

«Легион» — «Гризли» — 75:60;

КГТУ-1 — «Гиннес Junior» — 65:82.

Игры второго тура состоятся 29 ноября.