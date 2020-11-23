В Кыргызстане стартовал чемпионат республики по баскетболу сезона 2020-2021 года. Об этом сообщил сайт федерации этого вида спорта.
По его данным, на арене спортивного зала школы-гимназии № 29 встретились команды Первой и Высшей лиг, в которых 15 и 7 команд соответственно.
«Несмотря на длительное отсутствие игр из-за пандемии, все игроки сохранили хорошую форму и показали красивый баскетбол», — отметили в федерации.
Результаты первого тура Первой лиги:
- «Национальный» — СДЮШОР СИ — 50:69;
- «Кант» — «Эдельвейс» — 76:70;
- «Кемин» — «Гиннес Junior» — 84:40;
- «Токмок» — «Метеор» — 61:76;
- «СК Манас К.-Б.» — «Мой телефон» — 104:44;
- «КТУ Манас» — КГЮА — 41:50.
Результаты первого тура Высшей лиги:
- «Гиннес» — «Шум» — 64:55;
- «Легион» — «Гризли» — 75:60;
- КГТУ-1 — «Гиннес Junior» — 65:82.
Игры второго тура состоятся 29 ноября.