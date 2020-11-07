Кыргызстанский боец нокаутировал американца и защитил титул чемпиона One FC

Боец смешанного стиля Кямран Аббасов одержал победу над представителем США Джеймсом Накашимой и защитил титул чемпиона One FC в полусреднем весе. Об этом сообщило издание rt.com.

Он нокаутировал соперника в четвертом раунде в главном бою турнира One Matrix II в Сингапуре.

Кямран Аббасов вышел на поединок в экипировке с символикой трех стран: Кыргызстана, Турции и России.

Напомним, спортсмен последние шесть лет проживает в Новороссийске и в ближайшее время собирается получить российское гражданство.

На его счету 17 побед и четыре поражения в MMA.