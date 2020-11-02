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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3-8 ноября. Кубок президента КР по кок бору

3-7 ноября — предварительные встречи;
7 ноября — матч за третье место по кок бору, соревнования по эр энишу и салбууруну;
8 ноября — финальные матчи по кок бору, соревнования по эр энишу, салбууруну, конные скачки.

Ипподром Чолпон-Аты.

4 ноября. Первенство Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги, полуфинал (вторая игра)

Полуфинальная стадия состоит из двух матчей «дома» и «на выезде».

«Дордой-2» (Бишкек) — «Абдыш-Ата-2 Наше» (Кант);
«Каганат-2» (Ош) — СДЮШОР 3 (Джалал-Абад).

8 ноября. Первенство Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги, финал (первая игра)

Финал, как и полуфинал, состоит из двух матчей. Второй пройдет 15 ноября.
Ссылка: https://24.kg/sport/171483/
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