Международная федерация дзюдо обновила рейтинг спортсменов. Со списком можно ознакомиться на сайте ijf.org.

Читайте по теме Grand Slam в Будапеште. Кыргызстанцы остались без медалей

Рейтинг изменился после Grand Slam в Будапеште.

Лучший результат среди кыргызстанцев — у Юрия Краковецкого, который занимает 27-е место в супертяжелой весовой категории (1 тысяча 829 очков). Он потерял две позиции по сравнению с прошлым рейтингом.

В списке 100 сильнейших также Владимир Золоев (35-е место), Болот Токтогонов (42-е место), Айбек уулу Кубанычбек (43), Артур Те (48), Фарух Булекулов (52), Эрлан Шеров (53), Отар Бестаев (70), Ишен Аманов (84), Алтынбек уулу Алмаз (85).

Лучшая среди женщин — Айжан Кадырбекова. Она не вошла в 200 сильнейших.