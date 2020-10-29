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Спорт

Обновился мировой рейтинг дзюдоистов. Лучший из кыргызстанцев — 27-й

Международная федерация дзюдо обновила рейтинг спортсменов. Со списком можно ознакомиться на сайте ijf.org.

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Grand Slam в Будапеште. Кыргызстанцы остались без медалей

Рейтинг изменился после Grand Slam в Будапеште.

Лучший результат среди кыргызстанцев — у Юрия Краковецкого, который занимает 27-е место в супертяжелой весовой категории (1 тысяча 829 очков). Он потерял две позиции по сравнению с прошлым рейтингом.

В списке 100 сильнейших также Владимир Золоев (35-е место), Болот Токтогонов (42-е место), Айбек уулу Кубанычбек (43), Артур Те (48), Фарух Булекулов (52), Эрлан Шеров (53), Отар Бестаев (70), Ишен Аманов (84), Алтынбек уулу Алмаз (85).

Лучшая среди женщин — Айжан Кадырбекова. Она не вошла в 200 сильнейших.

Ссылка: https://24.kg/sport/171188/
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