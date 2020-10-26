11:04
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Спорт

Grand Slam в Будапеште. Кыргызстанцы остались без медалей

В Будапеште на завершившемся накануне международном турнире по дзюдо серии Grand Slam кыргызстанцы остались без медалей. Об этом сообщил сайт Международной федерации дзюдо.

По его данным, Кыргызстан представляли пять дзюдоистов — Артур Те (до 66 килограммов), Владимир Золоев (до 81 кг), Эрлан Шеров и Фарух Булекулов (до 90 кг) и Юрий Краковецкий (свыше 100 кг).

Первое место в турнирной таблице заняли россияне. Они завоевали 10 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую.

Первый после долгого перерыва турнир по дзюдо прошел в соответствии с новыми санитарными требованиями. В нем приняли участие более 400 спортсменов.

Ссылка: https://24.kg/sport/170686/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Спорт по телефону. Как дети тренируются на карантине
Дзюдоист Чынгызхан Сагыналиев: Моя главная цель — олимпийская медаль
Дзюдоист Владимир Золоев о сходстве кавказского и кыргызского менталитетов
Эрлан Шеров, Асель Мусабекова. Кто еще стал чемпионом Кыргызстана по дзюдо
Дзюдоистам из Кыргызстана понадобилось менее 20 секунд для победы в Израиле
Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру
Чемпионка в погонах. Как Мээрим Момунова стала звездой борьбы алыш
Дзюдоист из Кыргызстана впервые выиграл медаль на чемпионате мира
Восходящая звезда дзюдо: Так хотел выиграть, что был готов бороться под наркозом
В Кыргызстане провели турнир в честь лучшего дзюдоиста XX века
Популярные новости
Во&nbsp;время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом Во время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и&nbsp;покидает большой спорт Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и покидает большой спорт
Умер участник Олимпийских игр&nbsp;&mdash; 2008&nbsp;в Пекине фехтовальщик Сергей Качурин Умер участник Олимпийских игр — 2008 в Пекине фехтовальщик Сергей Качурин
Мэр города&nbsp;Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана&nbsp;&mdash; ФК&nbsp;&laquo;Алай&raquo; Мэр города Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана — ФК «Алай»
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
26 октября, понедельник
10:42
Красный Полумесяц Кыргызстана возобновил выездные волонтерские бригады помощи Красный Полумесяц Кыргызстана возобновил выездные волон...
10:31
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
10:27
ЦИК должна зарегистрировать кандидатов в президенты за 26 дней до выборов
10:26
Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
10:26
Grand Slam в Будапеште. Кыргызстанцы остались без медалей