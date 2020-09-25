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Спорт

Определился обладатель Кубка Кыргызстана по футзалу среди юношеских команд

Сегодня в Чолпон-Ате завершился розыгрыш Кубка КР по футзалу среди юношеских команд (не старше 15 лет). Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

По его данным, в финальном матче спортсмены из Оша обыграли сверстников из клуба VIVAT со счетом 2:0.

В утешительном финале игроки столичного клуба «Спартак» со счетом 5:2 одолели представителей Таласской области.

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза. Обладатели Кубка Кыргызстана по футзалу среди юношей

По итогам турнира отмечены индивидуальными наградами особо отличившиеся игроки. Лучшим вратарем турнира признан Азат уулу Амир из ФК VIVAT. Жоомарт уулу Данияр из команды южной столицы стал бомбардиром турнира, а звания «Лучший игрок» удостоен игрок команды МФК «Спартак» Абубакир Эмиров.
Ссылка: https://24.kg/sport/166466/
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