Из «Спартака» в Суперлигу. Шохрух Махмадаминов о переходе в российский клуб

В начале сентября в Кыргызстане произошли интересные спортивные события, связанные с трансфером отечественных игроков. Сразу два члена нашей сборной перешли в российские клубы. Эти трансферы вызвали неподдельный интерес у отечественных любителей футзала еще и потому, что не часто наши игроки заявляются в команды Суперлиги России. Плюс оба наших игрока успели сыграть матчи за новые команды.

Бывший игрок бишкекского «Спартака» Шохрух Махмадаминов теперь в команде «Новая Генерация» из Сыктывкара. Он уже участвовал в двух играх в первом туре Суперлиги и дважды забил мяч. О новом опыте Шохрух Махмадаминов рассказал 24.kg.

— Как проходит адаптация в новой команде и в Высшей лиге России по футзалу?

— Потихонечку привыкаю. Поначалу было тяжело, в особенности первые две недели. Команда и тренерский штаб поддерживали меня. Уже адаптировался.

— Какие сложности возникли после перехода в российскую команду?

— В первую очередь это мяч и паркет: они кардинально отличаются от наших, было очень непривычно. Из-за пандемии в Кыргызстане я не тренировался последние три-четыре месяца. Было сложно привыкнуть к ритму подготовки и интенсивности тренировок — дважды в день плюс тренажерный зал. Первые недели были сложности со скоростями (отрывы, рывки во время тренировок). Здесь все делают быстро, к этому я долго привыкал, но сейчас с уверенностью могу сказать, что подстроился к нужному ритму.

Фото из Instagram. Шохрух Махмадаминов (в центре) во время игры

— Кто предложил перейти в российский клуб? И были ли другие варианты и какие?

— Оказывается, в «Новой Генерации» следили за мной давно, смотрели каждый матч бишкекского «Спартака» в прямом эфире. Они связались с руководством моего клуба, и наш тренер Нурлан Джетыбаев сказал, что меня хотят пригласить в Суперлигу России в «Новую Генерацию». Я, не думая, согласился, даже другие варианты трансферов не стал рассматривать. Хотел в Россию и именно в Суперлигу, потому что уровень чемпионата в РФ очень высок.

— На какой срок заключили контракт с «Новой Генерацией» и какие опции вы бы выделили?

— Пока подписал контракт на три года. В условиях прописано: если покажу хорошие результаты и проявлю лидерские качества, то контракт перезаключат на улучшенных условиях. Плюс стандартные пункты премиальных и бонусов в случае победы в играх.

— «Новая Генерация» считается крепким середняком Суперлиги. Какие задачи ставит команда и какие персонально перед вами? Ощущаете ли на себе давление со стороны команды?

— Основная задача нашей команды — это выйти в плей-офф, чем выше место, тем лучше. Персонально лично ко мне задач нет, так как все мы в команде преследуем одну цель — выйти в финальную часть турнира. Есть правда требования, искать больше разрежающих передач, больше прессинговать соперника на половине поля и бить. Если говорить о давлении, то отмечу, его стало однозначно больше, так как это Суперлига, соответственно, требования выросли.

Фото из Instagram. Шохрух Махмадаминов в игре

— Из-за пандемии наша Суперлига была приостановлена, как и в России. Сложно ли было приводить себя в форму после приезда в РФ?

— Во время пандемии я никуда не выходил, не тренировался, не бегал в отличие от товарищей по команде. За время карантина растерял форму и физически подсел. После завершения нашего чемпионата еще полмесяца был без тренировок. Когда пришло приглашение от «Новой Генерации», сразу вылетел в Россию, все произошло спонтанно. Здесь начал тренироваться с командой, все игроки были на сборах и в хорошей форме. Мне пришлось в усиленном режиме приводить себя в порядок. Скажу честно, было сложно, но ребята поддержали меня и я наверстал упущенное.

— Какие условия предоставил вам клуб?

— По условиям здесь все хорошо, моя квартира находиться рядом с базой. Есть все удобства, живу один. В этом доме проживают еще четыре игрока нашей команды. Дом находится в пяти минутах от базы, мы все вместе ходим на тренировки.

Фото из Instagram. Шохрух Махмадаминов

— В каждой стране и чемпионате есть свои особые стилевые нюансы игры. Каковы, по-вашему, особенности тренировки и тактики в России? Отличаются ли они от Кыргызстана?

— У нас в Кыргызстане играют по заданным зонам. В Суперлиге России в обороне играем в персональную «опеку»: у каждого игрока есть задача по прессингу и обороне, и каждый из нас персонально ведет определенного игрока соперника. Это, думаю, главное отличие. Остальное в целом схоже.

— В России сейчас играет еще один игрок нашей сборной по футзалу Бекболот Акматалиев. Он перешел в клуб «Волгарь» из Астрахани. Поддерживаете ли ним связь?

— Да, я Беку хорошо знаю. Он перешел в команду, которая раньше называлась «Дельта». Переписываемся с ним, общаемся. Говорит, что у него все хорошо, играет в Высшей Лиге России (второй дивизион по футзалу).

Фото из Instagram. Шохрух Махмадаминов

— Какие планы и цели в этом сезоне?

— Планы довольно-таки простые, моя цель — помочь команде занять высокое место в турнирной таблице и доказать, что я могу играть в Суперлиге России. Хочу стать одним из лидеров в команде и добиваться новых спортивных результатов.