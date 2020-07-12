14:25
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Спорт

Кыргызстанец нокаутировал соперника на международном турнире по ММА

Кыргызстанец нокаутировал соперника на международном турнире GFC 26 по смешанным единоборствам. Об этом сообщили организаторы.

Турнир прошел 11 июля в Пензе (Россия). Состоялось 12 боев с участием спортсменов из РФ, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В весовой категории 56,7 килограмма наш Айдарбек Абдибаит в первом раунде техническим нокаутом победил таджикистанца Фарруха Мунаварова.

Кроме того, кыргызстанцы Темурлан Муратбек (56,7 кг), Эстебес Акматов и Замирбек Токтобаев (оба в  весе 77,1 кг) свои бои проиграли.
Ссылка: https://24.kg/sport/159154/
просмотров: 861
Версия для печати
Материалы по теме
Антонина Шевченко проиграла американке Кэтлин Чукагян на турнире UFC
От резервиста до чемпиона. Как кыргызстанец «задушил» бойца UFC
Кикбоксер, тренер, офицер. История чемпиона Рустама Ибрагимова
Болевые и нокауты. В Бишкеке прошел зрелищный турнир по ММА
Кыргызстанцы победили на международном турнире Alash Pride по ММА
Кыргызстанцы выиграли 13 боев на крупном турнире по ММА и тайскому боксу
Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в Казахстане
Массовая драка болельщиков и бойцов произошла на турнире по ММА в Москве
Боец MMA проиграл бой за 55 секунд и едва не сломал ногу судье
Популярные новости
Казахстанскую волейболистку итальянцы назвали самой красивой спортсменкой в&nbsp;мире Казахстанскую волейболистку итальянцы назвали самой красивой спортсменкой в мире
Ах, эта сальса! Восходящие звезды танцев о&nbsp;победах и&nbsp;гордости за&nbsp;Кыргызстан Ах, эта сальса! Восходящие звезды танцев о победах и гордости за Кыргызстан
Кыргызстанец занял второе место на&nbsp;бильярдном турнире в&nbsp;Москве Кыргызстанец занял второе место на бильярдном турнире в Москве
Матчи при пустых трибунах. Роботы вместо зрителей возмутили болельщиков Матчи при пустых трибунах. Роботы вместо зрителей возмутили болельщиков
Бизнес
Кислородные аппараты от&nbsp;MegaCom для меду&shy;чреждений страны Кислородные аппараты от MegaCom для меду­чреждений страны
ИФЦ выражает соболезнования в&nbsp;связи c&nbsp;безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
Компания MegaCom не&nbsp;имеет отношения ко&nbsp;взлому страниц в&nbsp;соцсетях Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях
70&nbsp;кислородных концентраторов закуплены оператором&nbsp;O! для передачи больницам 70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам
12 июля, воскресенье
14:06
Волонтеры раскритиковали онлайн-платформу по поиску свободных мест в больницах Волонтеры раскритиковали онлайн-платформу по поиску сво...
13:41
Кислородные аппараты от MegaCom для меду­чреждений страны
13:22
Кыргызстанец нокаутировал соперника на международном турнире по ММА
13:00
Не хочу жить на подачки пациентов. Почему молодой врач уехал и не вернется
12:39
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса