Кыргызстанец нокаутировал соперника на международном турнире по ММА

Кыргызстанец нокаутировал соперника на международном турнире GFC 26 по смешанным единоборствам. Об этом сообщили организаторы.

Турнир прошел 11 июля в Пензе (Россия). Состоялось 12 боев с участием спортсменов из РФ, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В весовой категории 56,7 килограмма наш Айдарбек Абдибаит в первом раунде техническим нокаутом победил таджикистанца Фарруха Мунаварова.

Кроме того, кыргызстанцы Темурлан Муратбек (56,7 кг), Эстебес Акматов и Замирбек Токтобаев (оба в весе 77,1 кг) свои бои проиграли.