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Спорт

Матчи при пустых трибунах. Роботы вместо зрителей возмутили болельщиков

Танцующие роботы заменили людей на матче бейсбольной лиги Nippon в Японии. Видео появилось на YouTube-канале Guardian Sport. Оно возмутило пользователей Сети.

По информации Reuters, японская команда Fukuoka SoftBank Hawks заменила зрителей роботами. На трибунах появились похожие на людей роботы-болельщики в кепках и с флажками в руках, а также танцующие собаки.

Появление роботов вызвало неоднозначную реакцию у юзеров. «Кажется, мы попали в антиутопию», «Что за ужас! Теперь они мне явятся в кошмарах», «Это одна из самых жутких вещей, которую я когда-либо видел», — писали фанаты.
Ссылка: https://24.kg/sport/158894/
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