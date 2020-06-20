Самой сексуальной назвали фанаты девушку-бойца в MMA после фото в бикини

Американский боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда выложила в Instagram фотографию в бикини и вызвала восхищение пользователей сети.

Фото из интернета. Валери Лореда.

Валери Лореда позировала в купальнике с тигриным принтом и подписала пост словами: «Это глаз тигра». В комментариях фанаты оценили красоту 21-летней спортсменки.

«Ты будущая самая горячая чемпионка UFC», «Более потрясающей спортсменки в смешанных единоборствах нет», «Самая сексуальная девушка в MMA» — писали поклонники.

Валери Лореда — обладательница черного пояса по тхэквондо. На ее счету десять побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке спортсменка проиграла соотечественнице Илиме-Лэй Макфарлейн.