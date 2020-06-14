14:12
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Спорт

От Нарына до Бангкока. Один из лучших волейболистов Кыргызстана о своей карьере

Федерации волейбола Кыргызстана
Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Волейболист Темир Муса уулу

Темир Муса уулу — один из лидеров сборной Кыргызстана по волейболу. За пять лет выиграл два золота, серебро и бронзу на чемпионате Азии. Полгода назад впервые в карьере попал в зарубежный клуб — тайский «Эйр Форс». Отыграть сезон полностью не смог — из-за начавшегося карантина его прервали.

Что дала ему поездка в Таиланд, как он проявил себя в качестве играющего тренера и готова ли наша сборная противостоять сильнейшим соперникам, Темир Муса уулу рассказал 24.kg.

Он родился в 1994 году в Ат-Башинском районе. Призер чемпионата КР, победитель Иссык-Кульских игр, лучший волейболист 2016 года. Его рост — 190 сантиметров, амплуа — доигровщик.

@volleyball_corner
Фото @volleyball_corner. Темир Муса уулу (№15) в игре

В зале и на пляже

— В кого вы высокий?

— В родителей.

— Чем вас привлек волейбол?

— В школе была секция — записался в 10 лет. Понравилось, что это «чистый» вид спорта: соперники разделены сеткой и вплотную не контактируют. Успех зависит от слаженности команды.

В начале карьеры выступал за клубы «Тенир-Тоо» (Нарын) и «Жети-Суу» (Чуйская область). В 2015-м перешел в «Улар» и дебютировал в сборной. Еще играю в пляжный волейбол — дважды становился чемпионом КР. Мне он нравится не меньше «классики». Матчи проходят на песке, и риск травмироваться минимален.

Зона комфорта

— Назовите главные успехи в вашей карьере.

— В 2019 году в составе «Улара» впервые попал в призеры национальной лиги. Был играющим тренером, и мы показали хороший результат — третье место.

Ежегодно езжу на чемпионат Азии среди команд центральной зоны: трижды был в Бангладеш, по разу — на Мальдивах и в Непале. На ЧА — 2017 мы дважды встречались с туркменами. На предварительном этапе уступили (2:3). В финале обязаны были брать реванш. Удалось! Не забуду, какие яркие эмоции испытал, когда на церемонии награждения заиграл наш гимн. На тот момент это было главное достижение сборной в истории.

@temir_musa_uulu
Фото @temir_musa_uulu. Темир Муса уулу (справа в верхнем ряду) и другие кыргызстанцы на зональном чемпионате Азии - 2017

На ЧА — 2019 мы не отдали противникам ни сета — четырежды победили со счетом 3:0. В конце разгромили Узбекистан.

— Сборная созрела для участия в обычном чемпионате Азии? Где играют ведущие команды континента — Иран и Япония.

— Думаю, да. У нас есть и проверенные игроки, и хорошая молодежь. За место в стартовой шестерке большая конкуренция и обстановка при этом дружная. Можем дать бой сильнейшим.

Досрочный финиш

— Как вы оказались в «Эйр Форсе»?

— Там раньше играли кыргызстанцы Онолбек Каныбек уулу и Роман Шилов. Потом предложили мне. Наверное, увидели в матчах за сборную. «Эйр Форс» — действующий чемпион Таиланда. Я приехал туда в декабре. Кроме меня, в команде был легионер из Пакистана. Остальные — местные. Чтобы все понимать, на ходу учил английский язык.

— Довольны поездкой?

— Да, это полезный опыт. В Таиланде высокий уровень волейбола, достойные соперники. Я играл в стартовом составе, с января по март провел около 15 матчей. У нас был крепкий коллектив, сильные тренеры. Мы вышли в «Финал четырех» — решающую стадию чемпионата Таиланда. За четыре игры до конца его из-за карантина прервали. Это, конечно, расстроило. Был шанс на медаль.

Вернулся в «Улар». Нахожусь в Сокулуке на базе клуба. В будущем хочу поиграть еще в какой-нибудь серьезной зарубежной команде.

Тяга к тренировкам

— К каким чемпионатам готовитесь?

— В этом году в Кыргызстане собирались провести крупный международный турнир среди сборных — Кубок вызова. Пока не знаю, будет ли он. Все местные соревнования отложили.

— Поддерживаете форму?

— Спортзал закрыт. Сижу дома. Иногда собираемся на улице с несколькими волейболистами и играем. Отжимаемся, качаем пресс. Когда возобновятся полноценные тренировки, неизвестно. Я по ним очень скучаю.

— Как проводите досуг?

— Слушаю музыку. Нравятся наши исполнители. Одна из любимых песен — «Сымбатым» Токтобека Асаналиева.

Награда за старания

— Понравилось тренировать?

— Да. Но это тяжело. Особенно, когда сам играешь. Хочу выступать до 30-35 лет. Может быть, потом начну карьеру тренера.

— Занимаетесь чем-то еще?

— Работаю в фирме, которая спонсирует наш клуб. За это спасибо президенту «Улара» Тыныбеку Исаеву. У других игроков тоже есть такая возможность. Нам бесплатно предоставляют жилье и питание. В общем, условия отличные. Главное — добросовестно тренироваться и стараться побеждать в каждом матче.
Ссылка: https://24.kg/sport/155587/
просмотров: 802
Версия для печати
Материалы по теме
«Салам-Алик» выиграл первый тур женского чемпионата Кыргызстана по волейболу
EREM выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по волейболу
В Кыргызстане насчитали 150 тысяч волейболистов
Из декрета на турнир. Капитан сборной Кыргызстана по волейболу о любви к игре
Женская сборная Кыргызстана по волейболу — бронзовый призер чемпионата Азии
Кыргызстанцы выиграли бронзу на международных соревнованиях по волейболу
Премьер-министр поздравил волейболистов с победой и вручил им 400 тысяч сомов
Кыргызстан разгромил Узбекистан и стал чемпионом Азии по волейболу
Сборная Кыргызстана по волейболу пробилась в финал чемпионата Азии
Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии
Популярные новости
Управление спорта мэрии Бишкека может возглавить президент Федерации самбо Управление спорта мэрии Бишкека может возглавить президент Федерации самбо
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу занимает 96-е место в&nbsp;рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
Первые в&nbsp;сезоне крупные скачки прошли на&nbsp;ипподроме Чолпон-Аты Первые в сезоне крупные скачки прошли на ипподроме Чолпон-Аты
Бизнес
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank Открытие новой сберегательной кассы DosCredobank
14 июня, воскресенье
14:06
В Бишкеке водитель ехал по встречной полосе и снимал свое нарушение на видео В Бишкеке водитель ехал по встречной полосе и снимал св...
14:01
В Токмаке сгорел контейнер с незаконными ГСМ
14:00
От Нарына до Бангкока. Один из лучших волейболистов Кыргызстана о своей карьере
13:00
Из журналистики в стюардессы. Перизат Рыспаева о работе в Qatar Airways
12:46
Депутат выступает против прекращения дел о семейном насилии по примирению сторон