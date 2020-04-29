От резервиста до чемпиона. Как кыргызстанец «задушил» бойца UFC

Фото @adiko.nurmatov. Бронзовый призер чемпионата мира, обладатель кубка мира по ММА Адилет Нурматов

Боец ММА Адилет Нурматов в 2019 году взял бронзу на первом в истории чемпионате мира по версии GAMMA, а в феврале — чемпионский пояс на крупном турнире в Бишкеке. Ставит себе большие цели и тренируется, несмотря на карантин.

Как победить, если в вас не верят, и даже ваши конечности не слушаются, почему тактика некоторых спортсменов напоминает ему колхоз и кого из бойцов UFC он «задушил», 22-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

После армии — в клетку

— Чем вам понравились ММА?

— Зрелищностью. Старшие братья видели во мне потенциал бойца, и сам с детства мечтал драться в клетке. С 11 до 18 лет увлекался греко-римской борьбой, а в ММА пришел после армии. В последнее время занимаюсь в клубе «Альфа-профи».

Среди любителей победил на трех турнирах WEF Amateurs, был призером чемпионатов Кыргызстана по грэпплингу и боевому джиу-джитсу. В 2019-м начал карьеру профессионала и с тех пор выиграл четыре боя из четырех. Стараюсь, чтобы все мои бои были яркими.

— Где биться труднее: среди любителей или профи?

— Среди профи. Они знают свое дело и как надо выполняют приемы. Тактика любителей порой напоминает колхоз — делают акцент не на технике, а на силе, будто дерутся на улице.

Без чувств

— В каком бою пришлось труднее всего?

— В сентябре 2019-го в Джалал-Абаде проходил турнир WEF 88 Proffight 38. Я должен был выступать в весе до 66 килограммов. Первый соперник отказался, за ним еще двое. В итоге встретился с бойцом почти на 10 килограммов тяжелее. К третьему раунду конечности так отекли, что не мог ими шевелить. Противник тоже ослаб. Концовку я провел на характере и «задушил» его.

Бывали похожие случаи: перед турнирами садился на диету и сгонял 7-9 килограммов, чтобы уложиться в категорию до 66. Но соперник или категория внезапно менялись.

— Бывают легкие победы?

— Часто. Например, в феврале на совместном турнире организаций PFL KG (Кыргызстан) и One X One (Россия) довольно легко одолел казахстанца.

Перед каждым боем молюсь, чтобы все прошло легко и без травм. Хорошо разминаюсь. Это помогает настроиться, справиться с волнением и страхом.

Темная лошадка

— Какой турнир больше всего запомнился?

— Кубок мира — 2019 в Азербайджане. Его устраивала российская организация Free Fighting.

В моей категории выступал другой парень, и все в нашей команде верили в него. Он занял второе место. На меня особо не рассчитывали — взяли резервистом и выставили в весе 70 килограммов. Победил спортсменов из Казахстана, РФ и Азербайджана и завоевал пояс чемпиона. Команда приятно удивилась, а я ликовал.

Фото @adiko.nurmatov. Адилет Нурматов на Кубке мира. Азербайджан, июнь 2019 года

Контракт и $5 тысяч

— В чем была особенность чемпионата мира — 2019?

— Это был первый чемпионат мира новой международной федерации GAMMA. Проходил в Сингапуре, собрав бойцов из Fight Nights, ACA и других сильных промоушенов. За победу обещали контракт с ONE FC (одной из лучших организаций, устраивающих профессиональные турниры) и $5 тысяч.

— Вы там встречались с экс-бойцом UFC Леонардо Моралесом из Никарагуа. Он чем-то удивил?

— В первом раунде нанес мне мощный удар в челюсть. Аж не по себе стало. Но вскоре я подловил его и победил удушением. Был очень счастлив. Думаю, мне повезло.

В следующем поединке добиванием выиграл у представителя Беларуси, а затем встретился с сингапурцем. Во время боя у меня случился рецидив старой травмы — растяжение связок левой ноги. Несмотря на это, взял верх по очкам.

В 1/2 финала мне противостоял боец из Индии. С ним рубились особенно жестко! Два раунда я владел преимуществом. В третьем во время борьбы в партере растянул левое плечо. Раздался хруст. Судья решил, что я не смогу продолжить бой, и снял с турнира. Мне вручили бронзу. Расстроился, так как усердно готовился к чемпионату и рассчитывал на большее. Травма плеча не была такой уж серьезной. Потерпел бы и довел полуфинал до победы.

— Травмы челюсти и ноги на исход боя не повлияли?

— Выходя в октагон, о травмах не думаю. Вспоминаю, только если соперник попадает по больному месту ногой.

Повлияло то, что индиец специализируется на грэпплинге. Это моя слабая сторона. Поражение стало уроком. С тех пор уделяю грэпплингу больше внимания на тренировках.

Молодой, горячий

— Чем зарабатываете на жизнь?

— Основное занятие — ММА. Ежедневно пашу как конь: спаррингуюсь, отрабатываю приемы и укрепляю выносливость. Накануне соревнований тренируюсь дважды в день. Имею в виду занятия до карантина. Сейчас я дома. Тренеров здесь нет. Задача — не потерять форму. Бегаю, отжимаюсь и при помощи друзей практикую удары. Они не бойцы; объяснил им, как держать лапу. По двое-трое играем в футбол.

Фото @adiko.nurmatov. Адилет Нурматов тренируется во время карантина. 2020 год

На этот год большие планы. Из-за карантина один из моих боев сорвался. Даст бог, будут другие. Хочу выступать до 30-35 лет, попасть в Bellator, One FC или ACA. Главная цель — UFC.

Когда совсем худо, работаю охранником или грузчиком. С поездкой в Сингапур помог спонсор. Поддерживают близкие.

— Как проводите свободное время?

— Футбол — одно из моих увлечений. Раньше, когда собирались большой компанией, в основном играл в защите. Иногда был бомбардиром.

Люблю быстро ездить на машине. Сердце молодое, кровь кипит! Знаю, что это опасно, и правила не нарушаю.