Штангист Бекдоолот Расулбеков: Победы посвящаю дедушке и кыргызскому народу

Фото ГАМФКиС. Бронзовый призер чемпионата Азии, пятикратный чемпион Кыргызстана по тяжелой атлетике Бекдоолот Расулбеков

Штангист Бекдоолот Расулбеков уверенно движется к олимпийской лицензии. В феврале он выиграл турниры в Иране и Узбекистане. В марте стал пятикратным чемпионом Кыргызстана, опередив ближайшего преследователя на 80 килограммов.

За счет чего он здорово начал сезон, как тренируется во время всеобщего карантина и почему перенос Олимпиады его не огорчил, Бекдоолот Расулбеков рассказал 24.kg.

Он родился в 1996 году в селе Кайрак Токтогульского района. В тяжелой атлетике — с 2011-го. Выступает в весовых категориях 94, 96 и 102 килограмма. Бронзовый призер чемпионата Азии — 2016 среди юниоров. На чемпионате мира — 2019 вошел в десятку лучших. По образованию — программист. Получает второе высшее по специальности техносферная безопасность.

Фото ГАМФКиС. Бекдоолот Расулбеков на одном из турниров

Мечта дедушки

— В вашей семье были штангисты?

— Дед по материнской линии. Это было его хобби. Мечтал заниматься профессионально, но не имел возможности. Я стал тяжелоатлетом, желая осуществить его мечту. Ему и кыргызскому народу посвящаю свои победы.

— В чем прелесть тяжелой атлетики?

— Это индивидуальный вид спорта. Результат зависит только от тебя. Мне это подходит по характеру.

Я начинал у тренера Руслана Капаева. Он научил основам тяжелой атлетики, заложил фундамент. Когда попал в сборную и приехал в Бишкек, стал заниматься у Омуржана Молдодосова.

Еда и сон — по расписанию

— Много тренируетесь?

— Ежедневно по два часа. На сборах перед турнирами — вдвое больше (утром и вечером).

Сейчас карантин, тренируюсь дома. Поднимаю штангу, отжимаюсь, занимаюсь на турнике и брусьях.

— Какой у вас личный рекорд?

— В рывке — 171 килограмм, в толчке — 210. Первый результат показал на прошлогоднем чемпионате Азии в Китае, второй — на недавнем чемпионате Кыргызстана. На тренировке в рывке поднимал 176 килограммов.

За последний год улучшил личный рекорд в двоеборье более чем на 10 килограммов. Это не предел. Я еще молод и все впереди.

Фото ГАМФКиС. Бекдоолот Расулбеков на сборах в Бишкеке. Декабрь 2019 года

— Как нужно питаться, чтобы поднимать такие серьезные веса?

— Калорийной пищей. Плюс — хорошо высыпаться. Всегда ложусь по расписанию. Сплю восемь часов ночью и один-два днем.

— Травмы бывают?

— Иногда. Человеческий организм не железный. На чемпионате Азии — 2019 завоевал малую бронзу в рывке с растяжением мышцы.

Чтобы снизить риск травмы до минимума, надо заниматься у профессионального тренера и соблюдать технику безопасности.

Время возможностей

— От какого турнира самые яркие воспоминания?

— В 2013 году в Бишкеке проходил турнир на призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева. Участвовало несколько стран, и мне выпал шанс показать себя. Впервые выступал перед большой аудиторией. Очень волновался. Ведь обычно штангисты начинают с маленького помоста. Царившая в зале аура еще сильнее затянула меня в тяжелую атлетику.

С тех пор выступаю на данном турнире каждый год. Три раза брал золото, по разу — серебро и бронзу.

— Благодаря чему здорово начали этот сезон?

— Нацелился на олимпийскую лицензию. Чтобы получить ее, нужно выигрывать международные турниры. Победив в Иране и Узбекистане, заработал рейтинговые очки. Впереди чемпионат Азии. Его собирались провести в апреле, но отложили.

— Расстроились из-за переноса Олимпиады на 2021 год?

— Нет. Это время не пройдет даром. Буду усиленно тренироваться и улучшать личный рекорд. Могу выступить успешнее, чем если бы Олимпиада проводилась по первоначальному плану.

Вызов Китаю и США

— Кто ваш кумир?

— Греческий тяжелоатлет Пиррос Димас — трехкратный победитель Олимпийских игр и чемпионатов мира.

— У вас есть хобби?

— Бодибилдинг. В 2014 году участвовал в турнирах по нему и когда-нибудь еще поучаствую. Но сейчас сосредоточен на тяжелой атлетике. У меня большие цели.

Фото героя интервью. Бекдоолот Расулбеков на турнире по бодибилдингу

— Какие именно?

— Побеждать всегда и везде — от международных турниров до Азиатских игр, чемпионата мира и Олимпиады.

Кыргызский спорт развивается. Прошло время, когда мы могли радоваться одному лишь участию в Олимпиаде. Пора сражаться за медали с представителями Китая, США и других спортивных держав. Деньги решают не все. Главное — желание. В XXI веке все имеют доступ к информации об эффективных тренировках. Все в равных условиях.

Многие потенциально успешные штангисты занимаются другими видами спорта. Родители не отдали их на тяжелую атлетику, боясь вредных последствий для здоровья (например, грыжи). Хочу переломить ситуацию, сделать наш вид популярнее и мотивировать молодежь. Стараюсь личным примером показывать красоту тяжелой атлетики и призываю заниматься ею.