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Спорт
Сюжет: Новый коронавирус

МОК определил новую дату проведения летних Олимпийских игр в Токио

Летние Олимпийские игры, перенесенные с 2020 года из-за пандемии коронавируса, стартуют в Токио 23 июля 2021-го. Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил новую дату старта Олимпиады.

24 марта стало известно, что Олимпийские игры — 2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за распространения коронавируса. Идея отложить старт Игр принадлежит правительству Японии.

Решение приняли после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом сегодня. Отмечается, что глава правительства Японии выступил с этим предложением о переносе Олимпийских игр, которое на 100 процентов поддержал глава МОК.
Ссылка: https://24.kg/sport/148577/
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