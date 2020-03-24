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Спорт

«Формула-1» провела первый виртуальный Гран-при

Фото Twitter. «Формула-1» провела первый виртуальный Гран-при

Состоялась первая кибергонка в истории «Формулы-1», официально поддержанная организаторами чемпионата: виртуальный Гран-при Бахрейна, в котором приняли участие как настоящие гонщики, так и киберспортсмены. Об этом сообщила «Популярная механика».

Чемпионат «Формулы-1», который должен был начаться 15 марта гонкой в Австралии, временно остановили из-за пандемии коронавируса. Из первых восьми этапов гонки в Австралии и Монако отменили, а Гран-при Бахрейна, Китая, Вьетнама, Нидерландов, Испании и Азербайджана отложили на неопределенный срок.

Руководство чемпионата решило провести серию кибергонок на платформе игры F1 2019 в те же даты, когда планировали старты настоящих этапов.

В виртуальном Гран-при Бахрейна участвовали два пилота текущего чемпионата мира Ландо Норрис и Николя Латифи, бывшие гонщики F1 Нико Хюлкенберг и Стоффель Вандорн, а также спортсмены из молодежных серий. Кроме профессиональных пилотов, в соревновании участвовали приглашенные звезды и профессиональные киберспортсмены.

Первоначально гонка должна была продолжаться 28 кругов (половина реальной дистанции), но из-за технических проблем дистанцию сократили до 14 кругов, а ей предшествовала короткая квалификация. Победу в гонке одержал китайский тест-пилот команды «Рено» Гуанью Чжоу, Стоффель Вандорн финишировал вторым.

Лучшим из киберспортсменов стал Джимми Бродбент, занявший четвертое место. Трансляция гонки велась в официальных аккаунтах «Формулы-1» на YouTube, Facebook и Twitch. На старте за ней одновременно наблюдали более 395 тысяч человек.

Следующий виртуальный этап «Формулы-1» состоится 5 апреля.
Ссылка: https://24.kg/sport/147851/
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