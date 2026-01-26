СМИ рассказали о состоянии автогонщика Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немец Михаэль Шумахер больше не прикован к кровати. Об этом сообщает газета Daily Mail.



Напомним, в 2013 году, уже после завершения профессиональной карьеры, Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Длительное время он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источники Daily Mail сообщают, что теперь Михаэль Шумахер может передвигаться на инвалидной коляске с помощью медсестры и терапевта. Он находится в своем особняке на горном хребте Майорки.

Гонщику 57 лет, он является семикратным чемпионом мира «Формулы-1» и считается одним из лучших гонщиков в истории. Он занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь британскому гонщику Льюису Хэмилтону.