14:04
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Спорт
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменили

Два этапа Гран-при «Формулы-1», которые должны были пройти в Бахрейне и Саудовской Аравии в апреле, отменены в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Международной автомобильной федерации (FIA).

иллюстративное
Фото иллюстративное. Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменили из-за эскалации на Ближнем Востоке

По ее данным, рассматривалось несколько альтернативных вариантов, но в итоге было решено не проводить в апреле никаких заменяющих этапов.

Также отменены этапы «Формулы-2», «Формулы-3» и F1 Academy.

Решение об отмене было принято по согласованию с Международной автомобильной федерацией и соответствующими промоутерами.

«Бахрейн и Саудовская Аравия чрезвычайно важны для экосистемы нашего гоночного сезона, и я рассчитываю вернуться в обе страны, как только это станет возможным», — сказал президент FIA Мохаммед бен Сулайем.

Из 24 гонок, запланированных на сезон, состоятся 22. С 27 по 29 марта этап Гран-при пройдет в Японии, а следующий этап после отмененных апрельских состоится уже в Майами 3 мая.
Ссылка: https://24.kg/sport/366034/
просмотров: 220
Версия для печати
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане
Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола КР
Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом
Айпери Медет кызы снова выйдет на ковер против олимпийской чемпионки
Бизнес
Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
«Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
