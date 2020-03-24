В Кыргызстане досрочно завершился чемпионат страны по баскетболу

В Кыргызстане определился чемпион страны по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

По регламенту восемь участников высшей лиги должны были сыграть в два круга. Затем четверка лучших выступила бы в плей-офф. 8 марта прошли матчи 14-го тура. После этого чемпионат приостановили. «Причиной стал запрет на проведение спортивно-массовых мероприятий на неопределенный срок, введенный Госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта КР», — отметили в федерации.

Накануне организаторы подвели итог чемпионата по результатам двухкругового турнира. Чемпионом объявлена команда «Мой телефон», серебряным призером — «Гиннес», бронзовым — «Легион».

Соревнования в первой лиге закончились в феврале. Победил «Тулпар».

Напомним, запрет на проведение спортивно-массовых мероприятий ввели для профилактики коронавируса.