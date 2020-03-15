Спортсмен из Кыргызстана выиграл золото на турнире по джиу-джитсу в Лондоне

Фото @sanzharbv. Болотбек уулу Санжар (в центре) на турнире в Лондоне

Кыргызстанец Болотбек уулу Санжар завоевал золото на международном турнире Grappling Industries по бразильскому джиу-джитсу. Об этом он сообщил 24.kg.

Турнир прошел 14 марта в Лондоне (Великобритания). «Было множество стран-участниц. Я боролся в весовой категории 85 килограммов. На старте победил грека, затем одолел двух местных, а в финале — португальца, — сказал Болотбек уулу Санжар.

«Недавно заключил контракт с одной из лучших академий в Лондоне — Carlson Gracie London. Теперь постараюсь заключить с крупной мировой организацией. Хочу выступить на чемпионатах мира и Европы», — добавил он.

В феврале Болотбек уулу Санжар выиграл другой турнир в Великобритании.