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Спорт

«Салам-Алик» выиграл первый тур женского чемпионата Кыргызстана по волейболу

В Бишкеке 3-7 февраля прошел первый тур чемпионата Кыргызстана среди женщин по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В соревнованиях участвовали восемь команд. Они провели по пять матчей. Действующий чемпион «Салам-Алик» все свои поединки выиграл со счетом 3:0, набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. Следом идет «Улар». У него столько же очков, но три проигранных сета. На третьем месте «Дордой» (9 очков).

Чемпионат состоит из трех туров. Следующий пройдет 9-15 марта.
Ссылка: https://24.kg/sport/143013/
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