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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

8-12 февраля. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Ташкент (Узбекистан)

Рейтинговый турнир — участники борются за очки, необходимые для попадания на Олимпиаду.

15 февраля. Зимнее первенство по футболу, шестой тур

«Нитро» — «Кара-Балта». Кант, спорткомплекс «Спорт-Сити», 11.00,

«Илбирс» — «Абдыш-Ата». Бишкек, Футбольный центр, 12.00,

ДЮСШ — «Чемпион». Бишкек, Футбольный центр, 14.00.

15 февраля. Международные соревнования по тайскому боксу WMF. Бишкек

В программе профессиональные бои с участием спортсменов из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

15 февраля. Открытый Кубок Кыргызстана по алышу. Нарынская область

Ожидается участие более 200 спортсменов из КР, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

15-16 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди кадетов по дзюдо. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

За победу борются перспективные спортсмены из столицы и регионов. Одна из целей — определить кандидатов в сборную.

16 февраля. Чемпионат по грэпплингу ADCC. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Участвуют представители северного дивизиона. Одна из целей — подготовка к чемпионату Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/142891/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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