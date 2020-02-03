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Спорт

Олимпиада—2020. Для сборной Кыргызстана нужна красивая форма: ищем дизайнеров

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана совместно с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта объявил конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и парадно-спортивной олимпийской одежды национальной сборной КР на XXXII летних Играх — 2020.

К участию приглашают дизайнеров и швейников.

В ведомстве уточняют, что материалы готовых работ каждого участника конкурса должны представлять собой коллекцию визуальных эскизов следующих предметов олимпийской формы:

Парадная форма (летняя)

  • мужской жилет/пиджак;
  • рубашка мужская;
  • мужские брюки;
  • мужской головной убор;
  • женский жилет/пиджак;
  • блузка женская;
  • женская юбка;
  • женский головной убор.

Спортивная форма (летняя)

  • спортивный костюм (парадный);
  • спортивный костюм (тренировочный);
  • куртка-дождевик (windbraker);
  • футболка с коротким рукавом;
  • футболка с длинным рукавом;
  • футболка поло;
  • шорты;
  • шорты (короткие 3/4);
  • кепка.

За лучший дизайн комплекта парадной и парадно-спортивной олимпийской одежды предусмотрено денежное вознаграждение в размере 50 тысяч сомов.

Срок подачи заявок завершается 11 февраля.

«Материалы готовых работ должны представлять из себя коллекцию визуальных эскизов. Каждый отдельный предмет олимпийской формы, отраженный в визуальном эскизе, должен сопровождаться детальным причинно-следственным описанием использованных элементов дизайна (материала изделия, изображения, надписей, паттерна, цветов, конструкций, фурнитуры и прочего) в виде текстового документа на одном отдельном листе к каждому предмету», — говорится в сообщении.

Напомним, китайская фирма Tectop выбрана для изготовления и пошива формы для членов национальной сборной Кыргызстана, которая отправится на летнюю Олимпиаду — 2020.  Tectop выступает спонсором национальной сборной КР.  

Пока у Кыргызстана пять олимпийских лицензий, завоеванных Алсулуу Тыныбековой (борьба), Денисом Петрашовым (плавание), Юлией Андреевой (легкая атлетика), Атабеком Азизбековым (греко-римская борьба) и Дарьей Масловой (легкая атлетика).

В случае завоевания медалей спортсмены Кыргызстана получат премии в размере от 5 до 10 миллионов сомов. Такое вознаграждение предусмотрело правительство.

XXXII летние Олимпийские игры откроются в Токио 24 июля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/142396/
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