Олимпиада—2020. Для сборной Кыргызстана нужна красивая форма: ищем дизайнеров

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана совместно с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта объявил конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и парадно-спортивной олимпийской одежды национальной сборной КР на XXXII летних Играх — 2020.

К участию приглашают дизайнеров и швейников.

В ведомстве уточняют, что материалы готовых работ каждого участника конкурса должны представлять собой коллекцию визуальных эскизов следующих предметов олимпийской формы:

Парадная форма (летняя)

мужской жилет/пиджак;

рубашка мужская;

мужские брюки;

мужской головной убор;

женский жилет/пиджак;

блузка женская;

женская юбка;

женский головной убор.

Спортивная форма (летняя)

спортивный костюм (парадный);

спортивный костюм (тренировочный);

куртка-дождевик (windbraker);

футболка с коротким рукавом;

футболка с длинным рукавом;

футболка поло;

шорты;

шорты (короткие 3/4);

кепка.

За лучший дизайн комплекта парадной и парадно-спортивной олимпийской одежды предусмотрено денежное вознаграждение в размере 50 тысяч сомов.

Срок подачи заявок завершается 11 февраля.

«Материалы готовых работ должны представлять из себя коллекцию визуальных эскизов. Каждый отдельный предмет олимпийской формы, отраженный в визуальном эскизе, должен сопровождаться детальным причинно-следственным описанием использованных элементов дизайна (материала изделия, изображения, надписей, паттерна, цветов, конструкций, фурнитуры и прочего) в виде текстового документа на одном отдельном листе к каждому предмету», — говорится в сообщении.

Напомним, китайская фирма Tectop выбрана для изготовления и пошива формы для членов национальной сборной Кыргызстана, которая отправится на летнюю Олимпиаду — 2020. Tectop выступает спонсором национальной сборной КР.