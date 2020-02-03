Олимпиада—2020. Для сборной Кыргызстана нужна красивая форма: ищем дизайнеров

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана совместно с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта объявил конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и парадно-спортивной олимпийской одежды национальной сборной КР на XXXII летних Играх — 2020.
К участию приглашают дизайнеров и швейников.
В ведомстве уточняют, что материалы готовых работ каждого участника конкурса должны представлять собой коллекцию визуальных эскизов следующих предметов олимпийской формы:
Парадная форма (летняя)
- мужской жилет/пиджак;
- рубашка мужская;
- мужские брюки;
- мужской головной убор;
- женский жилет/пиджак;
- блузка женская;
- женская юбка;
- женский головной убор.
Спортивная форма (летняя)
- спортивный костюм (парадный);
- спортивный костюм (тренировочный);
- куртка-дождевик (windbraker);
- футболка с коротким рукавом;
- футболка с длинным рукавом;
- футболка поло;
- шорты;
- шорты (короткие 3/4);
- кепка.
За лучший дизайн комплекта парадной и парадно-спортивной олимпийской одежды предусмотрено денежное вознаграждение в размере 50 тысяч сомов.
Срок подачи заявок завершается 11 февраля.
«Материалы готовых работ должны представлять из себя коллекцию визуальных эскизов. Каждый отдельный предмет олимпийской формы, отраженный в визуальном эскизе, должен сопровождаться детальным причинно-следственным описанием использованных элементов дизайна (материала изделия, изображения, надписей, паттерна, цветов, конструкций, фурнитуры и прочего) в виде текстового документа на одном отдельном листе к каждому предмету», — говорится в сообщении.
Напомним, китайская фирма Tectop выбрана для изготовления и пошива формы для членов национальной сборной Кыргызстана, которая отправится на летнюю Олимпиаду — 2020. Tectop выступает спонсором национальной сборной КР.
Пока у Кыргызстана пять олимпийских лицензий, завоеванных Алсулуу Тыныбековой (борьба), Денисом Петрашовым (плавание), Юлией Андреевой (легкая атлетика), Атабеком Азизбековым (греко-римская борьба) и Дарьей Масловой (легкая атлетика).
В случае завоевания медалей спортсмены Кыргызстана получат премии в размере от 5 до 10 миллионов сомов. Такое вознаграждение предусмотрело правительство.
XXXII летние Олимпийские игры откроются в Токио 24 июля 2020 года.