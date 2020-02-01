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Спорт

Кыргызстанцы завоевали золото и серебро на турнире по джиу-джитсу в ОАЭ

Фото из архива 24.kg. Муртазали Муртазалиев

Кыргызстанцы завоевали две медали на международном турнире по бразильскому джиу-джитсу, прошедшем 31 января в Абу-Даби. Об этом сообщила федерация данного вида спорта ОАЭ.

Среди мужчин с синим поясом в весовой категории 62 килограмма боролся Акбар Кудайбергенов. Он одолел представителей Ирака, Пакистана и Египта и взял золото.

Первый обладатель черного пояса по джиу-джитсу в КР Муртазали Муртазалиев выступал в категории 85 килограммов. Ему противостояли только бразильцы. Одного он поборол, а второго не смог. В итоге у него серебро.
Ссылка: https://24.kg/sport/142296/
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