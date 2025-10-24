21:09
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Спорт

Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года

Фото из интернета

Аргентинская звезда футбола Лионель Месси продлил контракт с клубом MLS «Интер Майами», позволяющий оставаться ему в американской лиге до конца сезона 2028 года. Об этом сообщила Al Jazeera.

По новому контракту Лионель Месси продолжит выступать в MLS до и после чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

«Я рад оставаться здесь и продолжать этот проект, который, помимо того, что был мечтой, стал прекрасной реальностью — играть на этом стадионе, Miami Freedom Park», — заявил футболист в официальном заявлении клуба.

Соучредитель клуба Дэвид Бекхэм отметил, что продление контракта отражает преданность Лионеля Месси клубу и игре.

Справка 24.kg

Лионель Месси присоединился к «Интер Майами» в 2023 году и стал ключевым игроком команды. Большую часть карьеры провел в «Барселоне», где десять раз выигрывал Ла Лигу и четыре раза Лигу чемпионов. В 2022-м он привел Аргентину к победе на чемпионате мира. На международной арене забил 114 голов и дважды выигрывал Кубок Америки. В MLS Месси продолжает ставить рекорды.
Ссылка: https://24.kg/sport/348393/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Женская сборная Кыргызстана по футболу не прошла в финальный раунд Кубка Азии
Нападающий футбольного клуба «Хан-Тенгри» умер во время матча в Казахстане
Отбор Кубка Азии (U-17). Футболистки Кыргызстана обыграли Узбекистан
Лионель Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
В Бишкеке стартовал отбор Кубка Азии (U-17) по женскому футболу
Ассоциацию футбола Узбекистана оштрафовали за подаренные игрокам авто
Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой
Лига чемпионов. «Реал Мадрид» полностью выкупил отель InterContinental в Алматы
В Москве впервые создана мусульманская футбольная лига
«Золотой мяч — 2025»: имена лучших футболистов мира назовут сегодня
Популярные новости
Экс-тренер КР&nbsp;по&nbsp;греко-римской борьбе привел сборную Египта к&nbsp;чемпионству Экс-тренер КР по греко-римской борьбе привел сборную Египта к чемпионству
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева вышла в&nbsp;финал чемпионата мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанка Нурзат Нуртаева вышла в финал чемпионата мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по борьбе (U-23)
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу проиграла Узбекистану в&nbsp;товарищеском матче Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла Узбекистану в товарищеском матче
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
24 октября, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 октября: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 октября: местами дож...
20:42
Делегация ГКНБ приняла участие в конференции СНГ по противодействию терроризму
20:21
Кыргызские врачи пройдут обучение во Франции по программе экстренной медицины
20:02
Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года
19:41
Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»