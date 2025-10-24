Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года

Аргентинская звезда футбола Лионель Месси продлил контракт с клубом MLS «Интер Майами», позволяющий оставаться ему в американской лиге до конца сезона 2028 года. Об этом сообщила Al Jazeera.
По новому контракту Лионель Месси продолжит выступать в MLS до и после чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.
«Я рад оставаться здесь и продолжать этот проект, который, помимо того, что был мечтой, стал прекрасной реальностью — играть на этом стадионе, Miami Freedom Park», — заявил футболист в официальном заявлении клуба.
Соучредитель клуба Дэвид Бекхэм отметил, что продление контракта отражает преданность Лионеля Месси клубу и игре.
Справка 24.kg
Лионель Месси присоединился к «Интер Майами» в 2023 году и стал ключевым игроком команды. Большую часть карьеры провел в «Барселоне», где десять раз выигрывал Ла Лигу и четыре раза Лигу чемпионов. В 2022-м он привел Аргентину к победе на чемпионате мира. На международной арене забил 114 голов и дважды выигрывал Кубок Америки. В MLS Месси продолжает ставить рекорды.