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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

13-17 декабря. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Бурса (Турция)

Национальный вид спорта кыргызов охватывает все больше стран. Международные турниры по нему уже не редкость.

15-23 декабря. Международные соревнования Кубок IBU по биатлону. Обертиллиах (Австрия)

Тут выступают взрослые. Среди участников два представителя Кыргызстана.

19 декабря. Международные соревнования WEF 92 Proffight 39 по кулатуу эртаймаш. Санкт-Петербург (Россия)

Участвуют бойцы-профессионалы из России, Кыргызстана и других стран.

20-21 декабря. Чемпионат мира по казах куреси. Нур-Султан (Казахстан)

Медали разыгрываются среди мужчин и женщин в шести весовых категориях. У кыргызстанцев есть шансы на успех — ранее наш борец выиграл бронзу на чемпионате Азии.

22 декабря. Кубок Кыргызстана по армрестлингу. Бишкек, Asia Mall, 10.00

В программе турниры среди мужчин, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

22 декабря. Международные соревнования Abadan FC 9 по смешанным единоборствам. Стамбул (Турция)

Здесь тоже выступят профессионалы. В одном из поединков схлестнутся Дастан Шаршеев (Кыргызстан) и Александр Михайлин (Беларусь).

22 декабря. Международные соревнования «Кубок надежды» по таэквондо ITF. Бишкек

Турнир проводится ежегодно с участием спортсменов из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

22-23 декабря. Чемпионат мира по алышу. Нур-Султан (Казахстан)

Это 17-й чемпионат мира по данному единоборству. Ожидается участие представителей 50 стран.
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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