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Спорт

Звезда армрестлинга: знойная сибирячка уложит любого одной левой

Фото © Instagram. Екатерина Никишева

Екатерина Никишева — звезда мирового армрестлинга. На днях спортсменка из Новосибирска завоевала второе золото чемпионата мира, пишет РИА Новости.

Екатерина признается, что совершенно не планировала заниматься армрестлингом.

«На самом деле, это произошло случайно. На своих первых соревнованиях я толком даже правил не знала. Попросили выступить в команде для зачета, я согласилась и с тех пор неразлучна с армстолом», — рассказала чемпионка в одном из интервью.

Екатерина, кроме победы на мировых первенствах, дважды становилась чемпионкой Европы. В ее активе и две победы на чемпионате России.

Несмотря на интенсивные тренировки, Екатерина успевает заниматься и другими проектами: девушка участвовала в конкурсе фитнес-бикини, что, по ее признанию, было «интересной авантюрой».

Работает персональным тренером в фитнес-клубе и пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание.

В настоящее время в Instagram Екатерины более 18 тысяч подписчиков, но нет сомнений, что благодаря постоянным победам на международном уровне цифра будет расти.
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