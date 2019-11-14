Боец ММА использовал редкий прием и отправил соперника в нокаут

Казахстанский боец смешанных единоборств Ерназ Мусабек прошел в полуфинал чемпионата мира по ММА, который проходит в Бахрейне. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

За путевку в 1/2 финала Ерназ Мусабек встречался с хозяином октагона Мансуром Магомедовым. Поединок завершился в первом раунде, когда казахстанец поймал соперника на гогоплату (удушающий прием, суть которого заключается в давлении голенью на переднюю поверхность шеи оппонента).

Мансур Магомедов попытался выбраться и даже оторвал Ерназа Мусабека от пола, после чего бросил обратно. Однако разорвать захват ему не удалось. В итоге Магомедов потерял сознание, после чего рефери остановил бой.