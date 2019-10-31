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Спорт

Силовой прием защитника спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отметился силовым приемом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.

В третьем периоде Никита Задоров атаковал нападающего «Флориды» Джейси Гаврилюка, сильно толкнув его на борт. Из-за этого канадец был вынужден покинуть лед, а сам россиянин получил двухминутный штраф.

Спустя несколько минут Никита Задоров вступил в стычку с форвардом Драйденом Хантом. Защитник ударил соперника клюшкой по ногам, после чего они начали драться. В результате на льду началась массовая потасовка, в ходе которой российский хоккеист пытался вызвать на бой сидящих на скамейке запасных игроков «Флориды».
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