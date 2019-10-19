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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу уступила команде Узбекистана

Фото Ассоциации футзала Кыргызстана. Сборная Кыргызстана по футзалу

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу 19 октября со счетом 2:4 уступила команде Узбекистана. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Матч прошел в Бишкеке, став для нашей команды заключительным этапом подготовки к отбору на чемпионат Азии — 2020. Голы в составе сборной КР забили Элбек Иманалиев и Максат Алимов.

Ранее сборные КР и Узбекистана провели между собой первый спарринг-матч. Тогда победили кыргызстанцы (5:1).

Отборочный турнир на ЧА по футзалу пройдет 23-25 октября в Иране. Противостоять кыргызстанцам будут представители Ирана и Туркменистана.
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