Сборная Кыргызстана по футзалу уступила команде Узбекистана

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу 19 октября со счетом 2:4 уступила команде Узбекистана. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Матч прошел в Бишкеке, став для нашей команды заключительным этапом подготовки к отбору на чемпионат Азии — 2020. Голы в составе сборной КР забили Элбек Иманалиев и Максат Алимов.

Ранее сборные КР и Узбекистана провели между собой первый спарринг-матч. Тогда победили кыргызстанцы (5:1).

Отборочный турнир на ЧА по футзалу пройдет 23-25 октября в Иране. Противостоять кыргызстанцам будут представители Ирана и Туркменистана.