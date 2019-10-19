Американский боец MMA за 29 секунд нокаутировал ранее непобедимого россиянина

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев потерпел первое поражение в карьере, проиграв американцу Даниэлю Пинеде в Лас-Вегасе. Об этом сообщило РИА Новости.

Бой Мовлида Хайбулаева и Даниэля Пинеде состоялся в рамках четвертьфинала Гран-при Professional Fighters League (PFL). Непобедимый прежде россиянин оказался полностью бессилен: американцу хватило 29 секунд, чтобы после серии его ударов рефери прекратил поединок.

Видео боя опубликовали на официальной странице PFL в Instagram.

В мае 29-летний россиянин сам завершил бой эффектным и молниеносным нокаутом. Мовлид Хайбулаев сокрушил американца Дэймона Джексона, установив рекорд по скорости нокаута американского промоушена, закончив поединок на 10-й секунде ударом коленом в прыжке.

После этого Мовлид Хайбулаев успел провести еще один бой с американцем Андре Харрисоном. Он завершился вничью по решению судей.