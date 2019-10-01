Кыргызстанцы победили на международном турнире по спортивным бальным танцам

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Кубок империи — 2019» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли в Москве. Участвовали около 1,4 тысячи дуэтов из 17 стран. «Это один из самых сильных турниров в российской столице. Все спортсмены хорошего уровня», — отметили в федерации.

В категории «юниоры-2, В-класс, европейская программа» отечественный дуэт Говард Чолпонбаев — Айбике Нурланова занял первое место из 38 пар. А в категории «юниоры-2, B-класс, латиноамериканская программа» они стали пятыми из 42 пар.