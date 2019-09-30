Кыргызстанцы выиграли четыре медали на чемпионате Азии по каратэ

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на открытом чемпионате Азии по каратэ. Об этом 24.kg сообщил представитель команды Евгений Токсабаев.

Турнир прошел 28-29 сентября в Нур-Султане. Медали разыгрывались в разделах «фулл-контакт» и «ашихара каратэ». Участвовали спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Нашу страну представляли четыре бойца, и все попали в призеры.

В разделе «фулл-контакт» Эмиль Акматов и Абдуль-Азиз Полтаев в своих категориях выиграли серебро, а Роман Гура — бронзу. На турнире по ашихара каратэ серебро у Валентины Благодаровой. В общекомандном зачете сборная КР заняла третье место.