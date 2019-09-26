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Спорт

Украинская красотка, которая штурмует высоты в легкой атлетике

Фото Instagram. Юлия Левченко

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко сотворила сенсацию в рамках легкоатлетического матча сборных Европы и США, который прошел в Минске в начале сентября. Она обыграла двукратную чемпионку мира из России Марию Ласицкене, пишет РИА Новости.

После этого поклонники соревнований в прыжковом секторе еще с большим нетерпением ожидают чемпионата мира по легкой атлетике, который стартует завтра, 27 сентября.

В Минске Юлия Левченко взяла высоту 2,02 метра, тогда как Мария Ласицкене, которая не проигрывала с января, стала только третьей с результатом 1,98 метра. Второе место у еще одной представительницы Украины Ирины Геращенко.

На недавнем финале Бриллиантовой лиги Юлия Левченко третий раз подряд заняла второе место, уступив россиянке.

В активе украинки также серебро предыдущего чемпионата мира, прошедшего в Лондоне. Не приходится сомневаться, что на предстоящем турнире в Катаре уроженка Донецкой области всерьез поборется за высшую ступень пьедестала.

Пока в ее активе победа на юношеских Олимпийских играх в 2014 году и две золотые медали чемпионатов Европы среди молодежи.

Несмотря на многочисленные тренировки, 21-летняя спортсменка находит время, чтобы порадовать поклонников новой порцией фотографий. В ее аккаунте в Instagram на сегодня почти 170 тысяч подписчиков.
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