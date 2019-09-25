В Британии боец ММА нокаутировал соперника за три секунды

Британский турнир по смешанным единоборствам Raged подарил миру один из самых коротких боев в истории ММА. Об этом сообщило РИА Новости.

Поединок между Рикки Уайаттом и Янником Мезеповсом закончился за три секунды. Уайатт первым же ударом отправил соперника в нокаут.

Видеозапись поединка опубликовали в Facebook промоушена.

Кстати, еще один скоротечный бой прошел также накануне на турнире по смешанным единоборствам Real Xtreme Fighting 35. Представительница Румынии Анна Мария Паль одолела Самерех Киани из Ирана всего за 19 секунд.

Обе спортсменки выступают в весовой категории до 56,7 килограмма. Для победы Паль понадобилось всего 19 секунд: она провела удушающий прием, в результате которого Киани потеряла сознание.