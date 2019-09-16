Гостей турнира, организованного братьями Матраимовыми, решили не фотографировать

В Оше прошел турнир WEF 89 GLOBAL-15. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

По ее данным, в турнире участвовали 50 спортсменов из 12 стран мира: Узбекистана, Таджикистана, России, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Сербии, Беларуси, Украины, Словакии и других.

Спортсмены соревновались в 11 весовых категориях, в том числе состоялись три титульных поединка за пояса чемпионов Всемирной федерации кулатуу (WEF).