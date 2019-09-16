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Спорт

Гостей турнира, организованного братьями Матраимовыми, решили не фотографировать

Фото мэрии Оша. WEF 89 GLOBAL-15

В Оше прошел турнир WEF 89 GLOBAL-15. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

По ее данным, в турнире участвовали 50 спортсменов из 12 стран мира: Узбекистана, Таджикистана, России, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Сербии, Беларуси, Украины, Словакии и других.

Спортсмены соревновались в 11 весовых категориях, в том числе состоялись три титульных поединка за пояса чемпионов Всемирной федерации кулатуу (WEF).

В рамках церемонии открытия состоялись шоу водяных барабанов и саламандра-шоу.

Ранее чемпионка UFC, любимица кыргызстанцев Валентина Шевченко пригласила соотечественников прийти на турнир Всемирной федерации национальной борьбы кулатуу эртаймаш ММА (WEF). Видеообращение спортсменки было размещено на YouТube-канале «Ош СПОРТ Комитет».

Организатором турнира является Всемирная федерация национальной борьбы «Кулатуу эртаймаш» при поддержке муниципалитета южной столицы и городского комитета по физической культуре и спорту. Спортивный клуб EREM, директором которого является Руслан Матраимов (брат Райымбека Матраимова, известного как Раим-миллион. — Прим. 24.kg), также был в числе организаторов.

После того как 1 мая 2019 года в Кара-Суйском районе Ошской области прошел турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов», который вызвал широкий общественный резонанс благодаря появившемуся на публике Райымбеку Матраимову и многочисленным VIP-гостям из числа депутатов, членов правительства и политиков, гостей на нынешнем турнире чиновники мэрии Оша решили не показывать и не упоминать.

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов высказал недовольство тем, что журналисты везде упоминают имя его брата в связи с подготовкой и проведением этого турнира. Его не устроила публикация в СМИ о турнире Всемирной федерации национальной борьбы кулатуу эртаймаш ММА (WEF). «Зачем указывать моего брата обязательно, да еще и под какой-то кличкой?» — возмутился он.
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