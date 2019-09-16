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Спорт

Сборная Испании — чемпион мира по баскетболу

Фото gettyimages.com. Испанцы радуются победе на ЧМ по баскетболу

Сборная Испании стала чемпионом мира по баскетболу.

Соревнования прошли с 31 августа по 15 сентября в Китае. Участвовали 32 команды. Сборная США защищала титул чемпиона, но заняла лишь седьмое место — худшее в своей истории.

Испанцы на предварительном этапе одолели представителей Туниса, Пуэрто-Рико и Ирана. На групповом этапе обыграли итальянцев и сербов. В четвертьфинале повержена Польша (90:78), в полуфинале — Австралия (95:88), в финале — Аргентина (95:75).

Бронзовым призером чемпионата стала сборная Франции. Кыргызстанцы в ЧМ и отборе на него не участвовали.

Это вторая победа испанской сборной на мировом первенстве, она также была лучшей на ЧМ-2006. Следующий чемпионат мира пройдет в 2023-м сразу в трех странах: Филиппинах, Японии и Индонезии.
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