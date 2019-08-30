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Спорт

Кыргызстанка Дарья Маслова победила на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

Фото Белорусской федерации легкой атлетики. Дарья Маслова на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

Кыргызстанка Дарья Маслова победила на открытом чемпионате Беларуси по легкой атлетике. Об этом 24.kg сообщил тренер Виктор Борисов.

Турнир стартовал 29 августа в Минске. Кроме медалей, на нем разыгрываются путевки на чемпионат мира, который пройдет осенью в Катаре. Среди женщин в забеге на 10 тысяч метров участвовали девять спортсменок. Дарья Маслова преодолела дистанцию за 32 минуты 21 секунду — более чем на минуту быстрее ближайшей преследовательницы.

«Было бы лучше, если бы конкуренция была острее. Но Дарья все равно показала очень высокий результат. Возможно, будет участвовать в чемпионате мира», — сказал Виктор Борисов.

В июле Дарья Маслова победила на Кубке Беларуси.
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