Сборная Кыргызстана выиграла международный турнир по футзалу

Юношеская сборная Кыргызстана (до 17 лет) выиграла международный турнир по футзалу. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Турнир проходил 16-18 августа в Бишкеке. Участвовали четыре команды: первая и вторая сборные Кыргызстана, алматинский «Кайрат» и сборная Оша. Они сыграли по круговой системе. Первая сборная КР одержала три победы. В решающем матче она в упорной борьбе со счетом 2:1 одолела «Кайрат». Тот в итоговом протоколе стал вторым. На третьем месте вторая сборная КР.

Лучшим игроком турнира признали представителя команды-победителя Азамата Рахманкулова.