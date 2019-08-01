Самая сексуальная легкоатлетка мира и надежд Германии

Алису Шмидт из Германии считают одной из самых перспективных легкоатлеток страны, от которой ждут хороших результатов на Олимпиаде-2020 в Токио.

В 2018 году бегунью признали самой сексуальной легкоатлеткой мира. Не последнюю роль в этом сыграл Instagram спортсменки, в котором она радует поклонников откровенными фотографиями.

Алиса родилась 8 ноября 1998-го в пригороде Берлина. В детстве решила стать спортсменкой, и в семь лет родители отдали ее в секцию легкой атлетики.

800 метров

100 метров

В 11 лет Алиса определилась, что будет выступать в забегах на короткие дистанции — 200, 400,, а также в эстафете 4 по

По словам спортсменки, на сегодня ее главной целью является Олимпиада 2020 года, которая пройдет в японском Токио.

В одном из интервью Алиса подчеркнула, что мечтает вернуться из Японии с золотой медалью на груди.

На данный момент главным ее достижением является серебряная медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в возрасте до 20 лет.

Больших успехов девушка достигла в Instagram. За жизнью спортсменки следят более 431 тысячи подписчиков.

Благодаря социальной сети Алиса Шмидт подписала контракт с популярным спортивным брендом Puma, а также с крупнейшим производителем спортивного питания и биологически активных добавок.