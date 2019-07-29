Кыргызстанец пробился в пятерку лучших на чемпионате Европы по триатлону

Кыргызстанец Александр Требунский успешно выступил на чемпионате Европы по триатлону. Об этом 24.kg сообщил тренер Евгений Требунский.

Турнир прошел 27-28 июля в Казани (Россия). Александр Требунский выступал среди любителей, став первым кыргызстанцем на соревнованиях такого уровня. В категории 20-24 года он занял четвертое место, а в абсолютном зачете — 12-е из почти 500 участников (включая чемпионов мира и Олимпийских игр).

«Александр выступал с травмой — накануне на тренировке он на большой скорости упал с велосипеда. Несмотря на это, показал лучший в истории КР результат на столь представительном турнире», — отметил Евгений Требунский.