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Спорт

Кыргызстанец пробился в пятерку лучших на чемпионате Европы по триатлону

Фото из архива 24.kg. Александр Требунский

Кыргызстанец Александр Требунский успешно выступил на чемпионате Европы по триатлону. Об этом 24.kg сообщил тренер Евгений Требунский.

Турнир прошел 27-28 июля в Казани (Россия). Александр Требунский выступал среди любителей, став первым кыргызстанцем на соревнованиях такого уровня. В категории 20-24 года он занял четвертое место, а в абсолютном зачете — 12-е из почти 500 участников (включая чемпионов мира и Олимпийских игр).

«Александр выступал с травмой — накануне на тренировке он на большой скорости упал с велосипеда. Несмотря на это, показал лучший в истории КР результат на столь представительном турнире», — отметил Евгений Требунский.
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