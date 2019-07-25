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Спорт

Гольф еще не был таким сексуальным. Как юная британка блистает во Флориде

Фото © Instagram. Британка Люси Робсон

Британская гольфистка Люси Робсон, которая сейчас тренируется и живет в Майами, может смело поспорить с Пейдж Спиранак за звание самой эффектной и привлекательной представительницы этого вида спорта. Об этом пишет РИА Новости.

Родители Люси Робсон переехали в США, где и началась карьера ослепительной девушки.

Она сразу начала демонстрировать успехи и в довольно юном возрасте приняла участие в популярных турнирах штата Флорида.

В 2012 и 2013 годах Люси Робсон признали лучшей гольфисткой региона, она выступала на командных соревнованиях за Университет Южной Флориды.

Необходимо отметить, что чарующая спортсменка успешна не только на полях гольфа. У нее свыше 300 тысяч подписчиков в Instagram. Она постоянно держит себя в форме и не стесняется баловать подписчиков интересными фотографиями.
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